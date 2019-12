Quem esteve na sexta-feira, 20, no auditório da prefeitura municipal presenciou um momento de emoção quando a vice-prefeita Maria José da Farmácia (PSDB) recebeu de surpresa um documento das mãos do prefeito Eduardo Japonês (PV), em cerimônia que contava com participação do deputado estadual Luizinho Goebel (PV).

Era uma cópia de empenho no valor de R$ 292 mil, dinheiro obtido pelo deputado junto ao governo estadual para ser investido na implantação de um centro de castração de animais, projeto no qual ela se empenha há muito tempo. Maria José chegou às lágrimas, emocionando todos os presentes.

Referência na luta pela defesa dos direitos dos animais, Maria José trabalha voluntariamente pela causa mesmo antes de ingressar na política. Ela atua em parceria com ONGs e associações que atuam na questão, e tem como meta acabar com a proliferação de animais soltos nas ruas de forma digna e sempre preservando suas vidas. A falta de um centro de castrações para conter a reprodução indiscriminada de cães e gatos sem que os filhotes tenham garantia de cuidados é uma das formas de se alcançar tal objetivo.

“Só posso dizer que me sinto realizada com a ação do deputado, que entendeu o propósito desta causa que para muitos parece ser banal, mas que na verdade é importante não só para os animais, mas também a população. A presença deles nas ruas gera riscos de acidentes de trânsito, ataques e proliferação de doenças, por isso é preciso garantir que filhotes que venham a nascer tenham dono. Será um avanço para nossa cidade”, disse a vice-prefeita.

Por outro lado, Luizinho Goebel afirmou que se empenhou para obter o benefício e quis dar a notícia daquela forma como um “presente de Natal para esta grande guerreira, que tanto faz pela administração de Vilhena e ainda encontra tempo livre para se dedicar a causas nobres como esta.

Nada mais certo do que ajudar a Maria José a alcançar este objetivo, que certamente terá impacto positivo à sociedade vilhenense e colocará Vilhena num patamar mais elevado no que diz respeito ao sistema sanitário”, declarou o deputado.