No último dia 18 de dezembro, a secretária municipal de trabalho e assistência social, Jocileide de Souza Rodrigues esteve na capital, Porto Velho, para recebimento dos veículos 0km doado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social para incremento da rede socioassistencial do município de Pimenteiras.

O veículo Etios servirá de apoio ao atendimento às famílias e indivíduos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Já a caminhonete Hilux dará auxílio a associação de remanescentes quilombolas Santa Cruz, instalado em Pimenteiras.

Segundo a secretária, os veículos serão de suma importância para o aperfeiçoamento no atendimento de qualidade a população usuária dos serviços da assistência social, no qual estará auxiliando os técnicos tanto no atendimento na área urbana quanto rural.

O veículo doado a associação quilombola Santa Cruz, servirá de apoio ao desenvolvimento cultural desses povos tradicionais.

Os coordenadores geral e técnico de Assistência Social e do Cras, Cláudio Casara Melo e Paulo Américo Dotti pontuaram que os veículos representam uma luta de anos dos gestores municipais, no qual estamos colhendo os frutos das reivindicações.

Esteve presente também a presidente da Associação Quilombola Santa Cruz, Loureça Maciel.