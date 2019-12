Nesta virada de ano a prefeitura de Corumbiara estará em recesso determinado pelo prefeito Laércio Marchini (PDT), através do decreto 0128/2.019.

A decisão pode ter sido tomada em virtude do feriado do Ano Novo acontecer no meio da semana, o que deve ocasionar uma queda de demanda nos serviços administrativos do Município.

Com a medida, a prefeitura só vai funcionar até o dia 30 de dezembro, voltando ao expediente normal a partir de seis de janeiro. Entretanto o atendimento nos órgãos prioritários, caso das unidades de saúde, por exemplo, será mantido normalmente.

Por outro lado, na próxima semana, quando acontece o Natal, a semana administrativa prosseguirá normalmente após o feriado.