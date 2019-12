@@@ DIA HISTÓRICO

A última semana de atividade parlamentar este ano foi pra lá de movimentada. Os vereadores de Vilhena realizaram sessões três vezes nos últimos dias, votando matérias importantes, caso do Orçamento do Município, além de estabelecer um momento histórico para a cidade, ocasião em que, pela primeira vez, houve devolução de recursos à prefeitura de Vilhena, e não foi pouco: R$ 2,2 milhões (leia AQUI).

@@@ SAÚDE

As verbas serão aplicadas, a pedido dos próprios vereadores, em várias áreas prioritárias, principalmente na Saúde. A devolução, feita em sessão extraordinária realizada na sexta-feira 20, teve ar de solenidade, e foi acompanhada por dois deputados.

@@@ OBRA ATRASADA HÁ UM ANO

Na mesma sessão foi anunciado, também, outro adiamento para a inauguração das novas instalações do Poder Legislativo de Vilhena, agora lançadas para março do próximo ano, o que dará um total de mais de um ano de atraso no empreendimento.

@@@ PUNIÇÃO PARA EMPRESA

Mas, pelo menos desta vez, foi anunciado que a Câmara vai realizar procedimento para levantar a responsabilidade da empreiteira no atraso e, se for o caso, irá tomar providências no sentido de ser ressarcida de eventuais prejuízos (leia mais AQUI).

@@@ ESCORREGOU

Quem deu uma escorregada na oratória foi o atual presidente do Legislativo, Ronildo Macedo (PV). Num momento de sua fala, ele afirmou que Vilhena precisa de um representante na Câmara dos Deputados para defender os interesses da cidade e carrear recursos para cá. Ronildo não está errado no argumento, mas o equívoco foi em decorrência do momento. As palavras foram ditas justamente numa sessão em que estava presente a deputada federal Jaqueline Cassol, que logo após a sessão lideraria cerimônia em que efetivava uma importante ação de sua autoria em prol de Vilhena e região, beneficiando 1.100 mil pacientes de cataratas com cirurgias custeadas pelo SUS. Ficou chato.

@@@ MAS CONCORDAMOS

Mas, por outro lado, a escorregada, digamos assim, foi positiva. É bom que Jaqueline Cassol saiba que as autoridades de Vilhena e do Cone Sul querem eleger seu representante à câmara Federal propriamente da região e não apenas aceitar migalhas de parlamentares de outras regiões. Jaqueline, por exemplo, tem reduto eleitoral em Rolim de Moura e Porto Velho. Vocês acham que ela vai deixar de priorizar esses municípios por causa de Vilhena? Se ela destinar benefícios na ordem de R$ 15 milhões em 2020 para Vilhena, colocamos pimenta ardida na boca do autor desta coluna. É nosso compromisso!

@@@ ESCORREGOU, MESMO!

Agora, que escorregou mesmo na solenidade que aconteceu após a sessão extraordinária na última sexta-feira, 20, foi o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV). Na contramão do clamor da sociedade, o mandatário incentivou os vereadores a irem a Brasília e que ignorem as críticas. Ele justificou dizendo que é o único jeito deles conseguirem recursos, insistindo com as viagens (leia AQUI). Claro que, quando se fala em viagens, se fala em diárias, recurso este que é pago pelo contribuinte. Bom conselho, hein, prefeito?

@@@ AS DIÁRIAS DO CHEFÃO

Já que Eduardo Japonês está animado com as viagens, a reportagem do Extra de Rondônia vai analisar e publicar a quantidade de diárias que ele consumiu em 2019. Vamos aguardar que o Portal da Transparência (que não é tão transparente assim) volte ao normal para a realização da somatória. Por enquanto, sabemos que o prefeito foi a São Paulo, estado onde nasceu, várias vezes.

@@@ DE VOLTA À POLÍTICA

O ex-presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Ronaldo Alevato, afastado das disputas eleitorais há alguns anos, pode retornar ao cenário em 2.020. Filiado ao Avante, ele pode ser o cotado pela legenda para ser anunciado oficialmente nos próximos dias como pré-candidato a prefeito.

@@@ ALTERNATIVA À PREFEITURA

O vereador Samir Ali vai passar o mês de janeiro na cidade, dedicando-se a um projeto político para o próximo ano. Estimulado por lideranças e enxergando uma possibilidade de participar de uma estratégia eleitoralmente viável, ele não teme enfrentar o desafio de concorrer ao Executivo.

@@@ TERCEIRA VIA?

O propósito pode ser confirmar caso o vereador consiga articular um grupo político de peso e equilíbrio, capaz de criar a tão sonhada “terceira via”, quebrando a polarização existente na cidade entre o grupo dos Donadon e o outro liderado por Luizinho Goebel.

@@@ ADVOGADO NO PÁREO

E, fechando com mais um prefeiturável, só que da capital. Ninguém deve ficar surpreso se entre os postulantes à sucessão de Porto Velho estiver o polêmico advogado vilhenense Caetano Netto. Com filiação agendada para breve ao PRTB, legenda da qual faz parte o vice-presidente da República, General Mourão, Caetano tem espaço para dar trabalho na disputa, caso venha mesmo a concretizar a ideia.

@@@ PORTAL COM PROBLEMAS

Durante toda a semana, o Portal de Transparência da prefeitura de Vilhena apresenta problemas técnicos, principalmente, no referente ao espaço dos servidores e diárias concedidas. Uma gestão não pode falar em ser transparente se o Portal não apresenta as informações que são de interesse à sociedade. Neste domingo, 22, a mensagem que sai na página, diferente que nos dias que realmente funciona, é de que há “Falha ao carregar o estado inicial da aplicação!”. Continuaremos tentando nesta segunda-feira.