A prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth (PV), fez um apanhado de ações de sua administração neste final de ano, em entrevista concedida ao Extra de Rondônia na última sexta-feira, 20.

Ela, que esteve visitando a cidade de Vilhena, falou que 2.019 foi um excelente ano para o Município, “repleto de ações importantes”, e que os empreendimentos em curso servem para concluir um período de muitas realizações.

Entre as ações de destaque para este final de ano ela citou três projetos cuja fase burocrática está encerrada e que começam a ser executados nos próximos dias.

O primeiro deles é a recuperação e modernização da iluminação pública no perímetro urbano, orçado em R$ 4,6 milhões, que promoverá a substituição das lâmpadas comuns por de led.

Com o Detran foi feita parceria para instalação completa de sinalização de trânsito nos bairros Alvorada e Eldorado, no valor de R$ 300 mil. Também já está licitada a construção das calçadas nas vias públicas do bairro Eldorado, projeto de R$ 1 milhão.

Outras obras já estão confirmadas para ser realizadas em breve, entre ela está a construção de uma unidade do sistema de saúde, denominada, “Academia da Saúde”, que vai prestar serviços diferenciados à comunidade. Também está confirmada a construção de um barracão para atender produtores rurais.

Também há obras já concluídas a serem inauguradas nos próximos dias, caso dos muros no Posto Feliz e na sede da secretaria de Obras, além da reforma e ampliação da Escola “Família Rural”.

A prefeita disse que sua equipe já está trabalhando na elaboração dos convênios referentes as emendas parlamentares que foram destinadas ao Município, e prometeu muitos investimentos e avanços para Cerejeiras no ano de encerramento do seu mandato.

“Estamos trabalhando no mesmo ritmo do início da gestão, e nos empenhando para cumprir à risca nosso compromisso de fazer uma administração positiva e totalmente compromissada com o avanço de nossa cidade”, garantiu Lisete.