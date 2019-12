Acidente envolvendo uma caminhonete Ford F 250, e um caminhão Mercedes Benz, aconteceu no começo da noite deste sábado, 21, na BR 364, em frente ao frigorífico, em Vilhena.

De acordo com José Luiz Pereira, que dirigia a picape, seguia pela rodovia sentido Cuiabá, quando ao se aproximar do quebra-molas, devido à forte chuva não percebeu que o caminhão que trafegava a sua frente freou para passar a lombada, com isso, acabou batendo na traseira do cargueiro.

Apesar do forte impacto, José Luiz que é presidente do Barcelona Futebol Clube de Vilhena, sofreu apenas leves escoriações. A caminhonete ficou com frente totalmente destruída.

José disse a reportagem do Extra de Rondônia, que estava na fazenda e que neste sábado, veio a Vilhena, para tratar de assuntos do Clube para temporada do estadual 2019.