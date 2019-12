Conforme narra boletim de ocorrência, na noite de terça-feira, 24, três pessoas saíram com ferimentos leves e uma esfaqueada num desentendimento entre pessoas da mesma família, em Vilhena.

A Central da Polícia Militar (PM), recebeu informação que na Rua Florianópolis, estava havendo uma briga generalizada numa festa de confraternização e tinha uma pessoa esfaqueada.

Com isso, uma guarnição foi enviada ao local e ao chegar, em contato com uma das vítimas esta contou aos policiais que Paulo Cesar Dutra de Abreu, de 37 anos, iniciou uma discussão com sua irmã Lucineia D.A.S, de 32 anos, e em seguida a agrediu com socos e empurrões, deixando-a com lesões nas costas. Outras pessoas da família tentaram apaziguar a situação, mas também foram agredidas.

Após agredir familiares, o suspeito foi até a casa de Valdir R, de 52 anos, na qual havia tentado separar a briga, não conseguindo, foi embora para sua residência, mas Paulo foi atrás, e de posse de uma faca tipo peixeira golpeou Valdir na cabeça.

O Corpo de bombeiros foi chamado, porém, Valdir recusou ser levado ao Hospital Regional para receber atendimento.

A polícia fez diversas buscas, mas não localizou o suspeito.

A fato foi registrado na Unidade Integrada de Segurança pública (Unisp).