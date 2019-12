A Justiça absolveu 1 e condenou 3 pessoas pelo crime de tráfico de drogas sintéticas no município de Vilhena. Cabe recurso.

O caso remete a agosto de 2017, quando, através de operação denominada “Amizades Artificiais”, a Polícia Federal (PF) realizou a prisão dos jovens Vinícius Masutti, Ricardo Kayed Atalla e Rodrigo Bellario (Digão).

As prisões ganharam grande repercussão por se tratarem de filhos de empresários conhecidos na cidade. Eles já vinham sendo monitorados pelos federais a quase dois meses (leia mais AQUI).

Contudo, após mais de 2 anos do fato, via sentença proferida em 16 de dezembro deste ano, o Juiz de Direito, Adriano Lima Toldo, absolveu Vinicius por existir dúvidas quanto a sua participação no crime, apresentando a alegação de que adquiriu o produto apenas para seu consumo pessoal.

Por outro lado, o magistrado condenou Ricardo, Rodrigo, além de Alexandre da Rosa, a penas definitivas de 2 anos de reclusão e pagamento de 200 dias-multa para cada um deles. O regime inicial de cumprimento da pena para cada um deles é o aberto.

Entretanto, foi substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos para cada um dos réus, quais sejam a prestação de serviços à comunidade, na base de uma hora por dia de condenação, bem como a prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos, sendo as demais condições a serem estabelecidas no juízo da execução.

Eles ainda foram condenados ao pagamento das custas processuais, de forma proporcional (1/3 para cada um), e têm o direito de apelarem em liberdade.

Ao analisar os fatos, o magistrado salientou: “Pelas provas coligidas aos autos, restou delineada a prática do crime de tráfico de drogas somente pelos réus RODRIGO, RICARDO e ALEXANDRE, havendo dúvidas quanto a participação do réu VINÍCIUS, sendo plausível aceitar-se, pelo que se tem nos autos, sua alegação de que adquiriu o entorpecente apenas para seu uso”.

O Ministério Público recorreu requerendo a reforma da sentença para condenar Vinícius.