Normalmente, Natal, no dia 25 de dezembro, é sinônimo de paz e harmonia. Mas, para alguns, esse dia não é bem assim.

É o caso do autônomo E.M.Leal., de 33 anos, que foi até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena para formalizar uma denúncia contra sua ex-namorada identificada pelas iniciais A.C.S., de 23 anos.

Ao formalizar a denúncia nesta quinta-feira, 26, E. relatou que foi vítima de injúria e ameaças por parte de sua ex-namorada e amigos dela.

No Boletim de Ocorrência (BO), ele explica que na quarta-feira, 25 de dezembro, teve um desentendimento com A. devido ao mesmo ter terminado o namoro.

Segundo ele, o fim do relacionamento não foi aceito por A. que o agrediu com mordidas nas costas e unhadas no pescoço. Ele alega que, para se defender, teve que morder o braço dela.

Contudo, afirma que nesta quinta-feira, 26, através de um amigo, ele ficou sabendo que A. tirou foto da lesão da mordida no braço e fez uma postagem na rede social Facebook com as seguintes palavras: “Homem que bate em mulher não merece meu respeito. Isto é uma mordida. Agora imagina do que ele é capaz. Provas de um safado que vai pagar pelo que fez”.

Alega, ainda, que a postagem teve vários comentários de pessoas amigas dela injuriando e ameaçando-o. E finaliza dizendo que teme que a postagem possa prejudicar sua vida.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição da acusada para eventuais esclarecimentos.