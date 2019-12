A cerimônia religiosa acontece no sábado 28, e será realizada na Comunidade Santa Lúcia Filippini, no Cristo Rei. Carlos Godinho faleceu na semana passada, vítima de acidente vascular cerebral, o chamado “Derrame”.

Familiares do ex-diretor da Rádio Planalto convidam amigos para a celebração religiosa em honra à sua memória, neste momento de muita tristeza e saudades.

A missa de sétimo dia começa às 19hs30m, e a igreja está localizada ao lado do ponto de mototaxi do da Avenida Melvin Jones, bem no trecho onde se realiza a feira livre do bairro Cristo Rei.