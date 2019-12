O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (27) em um apartamento do condomínio Porto Madero I, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Uma mulher, de 26 anos, foi presa após esfaquear o ex-marido de 28 anos e tentar jogar o filho do casal, um bebê, pela janela do prédio.

Conforme a ocorrência policial, a mulher foi até o apartamento do ex com a alegação de ambos conversarem sobre o relacionamento. Contudo, ela logo depois pediu para dormir no local porque estava muito tarde e não tinha dinheiro para ir embora naquela hora.

O homem aceitou, no entanto, após um certo tempo ela acabou pegando o celular dele e lendo algumas mensagens de outra mulher através do aplicativo Whatsapp.

Revoltada, ela pegou uma faca na cozinha e foi para cima da vítima, que tentou se defender, mas foi esfaqueada na panturrilha direita.

Não satisfeita e muito transtornada, a mulher, com a criança do casal no colo, foi em direção a janela afirmando que ia matá-la jogando-a do prédio