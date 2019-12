Você já dialogou, alguma vez, com os seus números? Ainda não? Então convido-o a me acompanhar nessa oportuna e educativa tarefa gerencial. Juntos vamos examinar alguns números, avaliar seu significado e implicações, tanto no aspecto operacional quanto financeiro.

Imaginemos que esses números são de sua organização, no final do corrente ano. Vamos também assumir que a inflação anual do país foi de 4%, para melhor compreendermos suas demonstrações financeiras e o desempenho de sua firma:

1.-Caso suas Receitas brutas tenham crescido 5% sobre o ano anterior, parabéns pois sua empresa teve um crescimento real de 1% (5-4=1) no período;

2.-Caso seu Patrimônio Líquido tenha crescido 3% de 2018 para 2019, lamento dizer-lhe que sua organização diminuiu de tamanho, em termos reais, em 1%, ao final do corrente ano, mesmo com um crescimento real das Receitas;

3.-Você foi um administrador eficiente pois conseguiu reduzir seu Custo das Vendas de 86% em 2018 para 85% em 2019, independentemente dos volumes de vendidos;

4.-Contudo se suas Despesas Operacionais cresceram em percentual superior ao crescimento das vendas, sinto dizer-lhe que você não foi um bom gestor. Exemplo: Suas despesas cresceram de 9% em 2018 e para 11% em 2019 das vendas, ou seja, cresceram 2% de um ano para outro (11-9=2). Nunca deixe isso ocorrer;

5.-Se seu Lucro Líquido final do exercício diminui 1% de 2018 (5%) para 2019 (4%), isso identifica que a Diretoria não foi capaz de conter o crescimento de suas despesas no corrente ano, em relação ao ano anterior;

6.-Se o seu saldo de Disponibilidades (caixa e bancos), no final do ano, cresceu percentualmente em relação ao total de ativos, isso é muito bom. Parabéns. Um desempenho destes é algo raro;

7.-Contudo, se você poude aumentar as vendas e os lucros e mesmo assim dispõe agora de menos recursos financeiros no final do ano, isso não é bom. Já vi isso acontecer, motivado pelo atraso de clientes ou por estoques demasiadamente elevados. Não deixe isso ocorrer na sua organização;

8.-Você pode ainda fazer: A Análise Vertical e Horizontal do balanço, o cálculo de Índices Econômico-Financeiros, do Capital de Giro, do Ponto de Equilíbrio, do Prazo Médio do contas a Receber e a Pagar, do Giro dos Estoques e Ativos, e comparar a evolução de sua empresa com o crescimento experimentado pelo segmento ou estado…

Se você constatou falhas gerenciais, anime-se pois o ano novo está chegando. Nele você terá inúmeras oportunidades de corrigir suas falhas e de se tornar mais eficiente!