Começaram a chegar as primeiras vítimas do acidente do Vale do Ávila, que aconteceu por volta das 20 horas.

A primeira leva a dar entrada no Hospital Regional de Vilhena tem oito vítimas, sendo três crianças e cinco adultos.

Está confirmado que há vítimas fatais no acidente, mas ainda não há detalhes sobre quantas são.

Segundo informações há outras ambulâncias vinda para Vilhena provavelmente com mais oito vítimas da tragédia.

Mais informações em instantes.