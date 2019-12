A reportagem do Extra de Rondônia obteve há poucos instantes com a PRF as primeiras informações oficiais sobre o desastre da BR 364, que aconteceu por volta das 20 horas do sábado.

Foram confirmadas seis mortes e em 25 o número de feridos, sendo seis crianças e 19 adultos. Entre os adultos machucados há duas gestantes.

Ainda há equipes trabalhando nos destroços do desastre, e sabe-se que tanto o motorista do ônibus quanto o do caminhão não escaparam com vida do choque frontal entre os dois veículos.

Faltam ainda detalhes sobre as das vítimas fatais, mas está confirmado que morreram os dois motoristas do ônibus, o condutor do caminhão, a esposa dele e uma criança que estava no cargueiro.

A outra vítima fatal provavelmente era passageira do ônibus. Havia mais uma criança no caminhão, que sofreu fratura de fêmur e está no Regional.

Todos os feridos já estão no Hospital Regional passando por atendimento, e os corpos das vítimas fatais devem chegar a cidade ao longo da noite.

A PRF informou que a identificação oficial dos mortos só será divulgada na manhã do domingo.

Mais informações a qualquer momento.