A prefeitura municipal de Chupinguaia confirmou ao Extra de Rondônia, a realização de festa para comemorar a virada do ano.

O evento acontecerá na Avenida Tancredo Neves, com show pirotécnico e apresentação de diversos artistas.

A animação do evento ficará por conta dos Garotos do Forró e do DJ Sonny Magson. O slogan da festa é “Todos Juntos Por um Ano de Amor e Paz”. A festa da virada conta com apoio total da prefeito Sheila Mosso.