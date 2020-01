A temporada de chuvas começou a ficar mais intensa e os problemas relacionados a manutenção precária das vias urbanas de novo voltaram a assombrar os vilhenenses, além de criar pontos de risco que se espalham pela cidade.

Uma das mais novas armadilhas do trânsito vilhenense fica a menos de 500 metros da sede da administração municipal.

O buraco está sinalizado por moradores das imediações, e fica na esquina da Rua Josias Antônio da Silva com a Avenida Tancredo Neves, no Jardim América.

O buraco surgiu praticamente do dia para a noite, e como está no meio da pista precisa de reparos urgentes antes que ocorra algum desastre no local, que tem muito trânsito.

Também se faz necessário o conserto devido as características do problema, pois a cratera aparenta ter sido causada por alguma deficiência do solo sob a camada de asfalto, que parece estar cedendo.

Moradores dizem que já pediram providências, mas como nada ainda foi feito resolveram pelo menos sinalizar o perigo por sua própria conta para evitar acidentes.