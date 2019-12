Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia neste domingo, 29, a Supremax se manifestou a respeito do acidente entre um ônibus e uma carreta da empresa citada, ocorrido na noite de sábado, 28, na BR-364, próximo ao Rio Ávila, onde 6 pessoas perderam a vida e 25 ficaram feridas, leia (AQUI).

>>>>>>Leia a nota na íntegra:

A Direção Geral e Funcionários da Empresa Supremax Nutrição Animal, manifestam sua solidariedade para com as vítimas do acidente entre uma carreta e um ônibus, em frente ao Balneário Ávila na BR-364, entre as cidades de Vilhena sentido a Pimenta Bueno, ocorrido na noite deste Sábado,28.

A Empresa Supremax informa que, em virtude do trágico acidente, suas atividades estão suspensas e estará colocando transporte à disposição de todos os funcionários para se deslocarem até o velório que já foi definido pelos familiares.

O corpo de Sérgio de Jesus Pereira, 33 anos, será levado para Tarilândia (RO) e os corpos de Keren Heloisa Nunes Pereira, e Maely de Sousa Nunes serão levados para Humaitá (AM).

A empresa acompanha todas as decisões dos familiares para desta forma fornecer toda ajuda necessária neste momento de dor e tristeza. Informamos também que as duas crianças que estavam com Sérgio na carreta, foram socorridas e recebem toda assistência.

O Garotinho Adriel Diniz Pereira, de 4 anos, foi submetido à uma cirurgia e passa bem, já Áquila Diniz Pereira, de 10 anos, recebeu todo o atendimento e está sendo transferido para Cacoal.

>>>>>Nota de pesar

É com profundo e imenso pesar que a Supremax está em luto pelos falecimentos de Sérgio de Jesus Pereira, 33 anos e seus familiares, como também as demais vítimas que estavam no ônibus.

Ao partir, as pessoas são insubstituíveis em nossas vidas e dos familiares. Rogamos a Deus, Todo Poderoso, que reserve a eles o merecido lugar e que esteja confortando coração de familiares e amigos.

Aos familiares e amigos, o nosso profundo sentimento de pesar e nossas mais sinceras condolências”, diz a nota da Empresa Supremax.