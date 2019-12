@@@ SEM FESTA

Neste último final de semana do ano, a cidade de Vilhena se encontra num marasmo total. Órgãos públicos em recesso, muita gente viajando e pouca movimentação em geral. Para completar o quadro, não haverá festa popular promovida pela prefeitura para comemorar o révellion. Isto deve a economia? segurança? ninguém explicou.

@@@ ANO ELEITORAL

Mas, o mês de janeiro de 2020 promete ser de muita agitação de bastidores políticos, com a abertura do ano eleitoral municipal. Será o início da configuração do tabuleiro da sucessão, que hoje tem não menos do que cinco pré-candidatos a prefeito anunciados, além de outros presumidos e uma incógnita. Estejamos preparados para ouvir as inúmeras promessas eleitorais.

@@@ PREFEITURÁVEIS

Para refrescar a memória, vamos aos nomes: nas últimas semanas foram anunciadas formalmente, algumas inclusive através desta coluna, as pré-candidaturas de Ronaldo Alevato, Miguel Câmara, Waldir Kurtz e Samir Ali, além da pretensão do prefeito Eduardo Japonês de concorrer mais uma vez ao cargo que ora ocupa.

@@@ PREFEITURÁVEIS II

Entre os presumidos está a ex-prefeita Rosani Donadon e o empresário Darci Cerutti, que foi vice-prefeito. A incógnita é Jaime Bagattoli, que para ser candidato a prefeito – sonho alimentado por apoiadores dele, mas que na verdade parece não o empolgar tanto assim – dependerá de regularização do novo partido ao qual ingressou, o Aliança Pelo Brasil.

@@@ SEIS POR MEIA DÚZIA

Aliás, falando em Jaime, ficou muito curiosa a situação política regional do empresário, que havia sido desligado do PSL pelo governador Marcos Rocha, mas agora está no mesmo grupo do desafeto. Isso porque Rocha já declarou adesão ao partido do Bolsonaro, justamente o mesmo em que Bagattoli está. Ou seja, trocou seis por meia dúzia.

@@@ PREPAREM OS BOLSOS

O brasileiro fechou a ano com aumento no preço do gás e inicia 2.020 sob a perspectiva dos gastos de início de ano, caso de material escolar e IPTU. Em Vilhena, contudo, o tributo, terá o controvertido reajuste aprovado no ano passado, que causou tanta conversa. Então, vilhenenses: preparem-se os bolsos! (leia mais AQUI).

@@@ GOSTOU

O prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, parece estar gostando deste negócio de fazer política com ações alheias. Semana passada, ele fez tremendo oba-oba em cima de um trabalho de extensão de rede realizado pela Energisa. Que, diga-se, não fez mais do que obrigação contratual, estabelecida no negócio de pai para filho que fez com a União para a compra da antiga Ceron. Por isso, não é assim tão digna de tantas congratulações do alcaide local, que rasgou elogios à companhia por está simplesmente ter cumprido cláusula contratual.

@@@ INICIATIVA PRIVADA EM ALTA

Japonês também andou comemorando a suposta elevação na geração de empregos na cidade, passando a impressão de que a administração municipal teria algo a ver com isso. Mas não tem, tal mérito é exclusivo da iniciativa privada.

@@@ ESPERANÇA

Enfim, este parece ser mesmo o estilo do prefeito vilhenense, que a rigor tem sido competente para dar continuidade a ações iniciadas pelos antecessores, mas na verdade não tem muito a apresentar que tenha sido sua exclusiva iniciativa. Espera-se que no ano que vem a coisa seja diferente.