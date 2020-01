No final da tarde deste domingo, 29, ocorreu acidente entre dois veículos, um deles capotou no meio da Avenida das Mangueiras, no bairro Vista Alegre, em Cacoal.

Segundo informações obtidas pela reportagem do pela reportagem do Extra de Rondônia, um veículo VW Gol seguia pela Avenida das Mangueiras, momento esse que um Fiat Uno, que trafegava pela Rua Raquel de Queiroz, teria avançado a preferencial, com isso, provocado a colisão.

Segundo uma pessoa que estava no veículo Gol, disse que a motorista do mesmo tentou frear, mas não deu tempo. Contudo, no impacto, acabou capotando.

Devido a força da batida, uma das rodas do Gol arrancou. Não houve feridos, apenas danos materiais.

A informação ainda dá conta, que no interior do veículo que teria avançado a preferencial e provocado o sinistro, havia algumas latas de bebidas alcoólicas.