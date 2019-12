A Polícia de Vilhena está atrás do tarado que, na manhã deste domingo, 29, tentou estuprar uma estudante na linha 135, nas proximidades do Residencial Alvorada, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de ocorrência obtido pelo Extra de Rondônia, os policiais se deslocaram até o local, quando encontraram a vítima, a estudante C.A.A.S, de 18 anos, que relatou o episódio.

Ela informou que o ataque do tarado aconteceu quando ela estava à caminho da casa de sua mãe e que, após o final do asfalto na linha 135, quase a 150 metros já da estrada de chão, havia um indivíduo de cor negra, alto, magro, de aproximadamente 25 anos, trajando camiseta preta e boné.

Ele aproximou-se dela e, cobrindo o rosto com a camiseta e um facão na mão, empurrou de moça que estava em cima de sua bicicleta, levando-a em direção ao matagal.

Conforme a denúncia, nesse momento, o tarado segurou da calça da garota e a conduziu para dentro do matagal, fazendo a seguinte ameaça: “entra aí sua vagabunda senão vou matar você”.

Já no meio do mato, o tarado soltou o facão e tentou abrir o botão da calça da vítima. Nesse momento, ela percebeu que o tarado se distraiu com o barulho de um carro que passava pelo local, empurrou o agente e jogou-se para fora do mato, pedindo por ajuda.

Assustado, o tarado se evadiu do local e embrenhou-se na mata já que populares iam a procura dele. A polícia realizou diligências no local mas sem êxito.