O comerciante Jocelio Márcio de Oliveira, 44 anos, da empresa Trevo Auto Peças, foi detido na noite desta segunda-feira, 30, no bairro Solar, no município de Vilhena, acusado de ameaçar o atual namorado de sua ex-esposa.

Ele também é acusado de porte ilegal de arma e lesão corporal.

Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O) registrado na Unisp, Jocelio chegou na frente da casa da ex-esposa, identificada como Camila Aparecida Batista, momento em que ambos começaram a discutir.

Contudo, ambos foram para dentro do imóvel e lá estava Jackson Soares de Carvalho, de 25 anos, que é atual namorado dela.

Exaltado, Jocelio teria ido em direção de Jackson, desferindo um chute nas pernas dele. Logo em seguida, sacou uma arma, calibre 12, e fez ameaças dizendo: “isso aqui é pra você”, momento em que Jakcson saiu correndo para dentro da casa e acabou caindo, sofrendo escoriações no joelho direito e braço esquerdo.

Narra o B.O que o infrator não disparou contra Jakcson porque a ex-esposa segurou e interviu na ação. A narrativa teria sido confirmada por Camila aos efetivos da lei.

Os policiais localizaram o acusado no cruzamento entre a rua 1802 com a avenida Brigadeiro Eduardo Gomes (esquina na Expovil). Ele dirigia um veículo Hilux. Os PMs informam que, na abordagem, Jocelio estava portando em seu bolso do short a arma, com 6 munições. Com este estavam seus dois filhos menores e ele não tinha porte para arma de fogo e registro da arma.

Aos policiais, ele declarou que havia comprado a arma por motivos de estar sendo ameaçado de morte devido ao envolvimento em uma ocorrência policial. Disse que está separado de Camila com quem tem três filhos.

O empresário não quis informar de quem comprou a arma de fogo. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao infrator sob acusação de porte de arma de fogo, ameaças e lesão corporal, sendo apresentado em condições físicas normas na Unisp.