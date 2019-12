Conforme o Portal da Transparência do Senado Federal, o senador rondoniense Marcos Rogério da Silva Brito (DEM), utilizou em 2019, exatos R$ 271.763,26 das Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar.

O parlamentar ainda teve R$ 73.915,12 de gastos não inclusos nas Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar.

Entre esses gastos estão R$ 12.016,37 referente ao pagamento de diárias para participar do curso – Theory and Tools Of the Harvard Negotiation Project, realizado nos Estados Unidos da America.

Ainda, R$ 4.945,88 com material de consumo, e R$ 56.952,87 de gastos com Correios, sendo R$ 55.845,31 no mês de Dezembro.

O parlamentar utilizou durante os meses de 2019 o Imóvel Funcional do Senado.

Marcos Rogério tem em seu Escritório de Apoio localizado no município de Ji-paraná 36 Comissionados, e conta também com 17 pessoas em seu Gabinete, sendo 16 comissionados e um efetivo.

Além de participar de workshop nos Estados Unidos, o senador participou de outras Missões no Exterior, entre eles o “Programa Juntos” no Japão. O XXXIV Congresso Científico Internacional de Inovação e Atualização Tecnológica de Neurologia, Defrologia e Áreas Básicas na Universidade Cristiana de Bolívia – UCEBOL e do 16° Dubai Airshow 2019, a convite da Sua Alteza Real Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos.

O parlamentar está no primeiro ano como senador e seu mandato vai até o ano de 2027.

Confúcio Moura (MDB) utilizou R$ 195.214,54 da Cota Parlamentar e Acir Gurgacz (PDT) utilizou R$ 250.714,02 em 2019.

Segundo o Senado, a cota disponível para cada político é fixada de acordo com o estado pelo qual se elegeu.

A verba reembolsada pode ser usada para custear transporte, alimentação, publicidade, consultorias, aluguel de escritório no estado do senador, serviços de segurança, entre outros. O reembolso do valor ocorre até cinco dias úteis depois da apresentação da nota.

Os valores publicados podem aumentar já que alguns gastos do mês de Dezembro estão zerados.