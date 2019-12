As festas de ano novo estão chegando e é hora de celebrar junto daqueles que amamos. Confira as dicas da Energisa para que todos tenham uma comemoração iluminada e segura, sem riscos à vida:

• Não solte fogos de artifício próximo da rede elétrica, pois podem causar curtos-circuitos e interrupções na energia elétrica, queimaduras ou acidentes fatais;

• Não amarre objetos decorativos nos postes da rede elétrica e, principalmente, não utilize produtos metalizados nesse tipo de ornamentação;

• Oriente as crianças a não brincar com fogos de artifício. Somente os adultos devem manuseá-los, pois podem provocar queimaduras graves e, se atingirem a rede elétrica, causar curto-circuito, interrompendo o fornecimento de energia, ou até mesmo incêndios;

• Barracas, palanques e palcos devem ser instalados com distância mínima de 1,5 m em relação à rede elétrica. Fique atento à distância da rede elétrica quando manusear peças, vergalhões, etc;

• Contrate sempre profissionais qualificados para realizar as instalações elétricas.

Além disso, para garantir o fornecimento de energia e agilizar os reparos emergenciais, a Energisa Rondônia adotou um plano especial de atendimento para réveillon, com equipes extras espalhadas nos 52 municípios. Caso precise, o cliente pode entrar em contato com a Energisa pelo 0800 647 0120 ou pelas redes sociais Facebook ou Twitter @energisa

É importante lembrar que apenas a Energisa pode executar a ligação provisória junto à rede elétrica externa. Então, não faça ligações clandestinas. O risco de acidente fatal é grande.

Com energia elétrica não se brinca. Proteja-se e mantenha o brilho do Ano Novo com muita segurança!