Proprietários de veículos automotores em Rondônia já podem pagar os valores correspondentes ao IPVA de 2020, informou a Secretaria Estadual de Finanças neste primeiro dia útil do ano.

O recolhimento referente a veículos com placa final 1, 2 e 3 terá desconto de 10% se for recolhido até o dia 31 de janeiro. Até 28 de fevereiro terá 5%, e até a data limite para licenciamento, 31 de março, sem desconto. Ao fazer o pagamento do imposto de veículos com placa com final 4, o proprietário também terá direito a esses descontos. A data limite da placa com final 4 é 30 de abril.

O IPVA incide apenas sobre a propriedade de veículos. Foi criado para substituir a extinta Taxa Rodoviária Única estabelecida em 1969, mas vinculada a gastos com o sistema de transportes. Com o benefício do parcelamento do débito e com os descontos, de 10% para os contribuintes que recolherem antecipadamente, o governo estadual espera acelerar a arrecadação logo no início deste ano.

Confira abaixo a tabela completa: