O time de Vilhena perdeu por um a zero em seu jogo de abertura da Copa São Paulo de Futebol Juniores.

A derrota coloca o time já em situação complicada para avançar à próxima fase, tendo a obrigação de vencer os próximos dois jogos para não depender de outros resultados.

A partida foi marcada por baixa qualidade técnica dos dois times, talvez resultante da ansiedade da estreia no torneio. O adversário do Vilhenense foi o Ituano, um das grandes forças do futebol do interior de São Paulo.

Apesar da suposta superioridade dos paulistas, a vitória foi apenas por contagem mínima, em gol anotado logo no início do jogo. E o Vilhenense por pouco não empata nos acréscimos, com o Ituano sendo salvo milagrosamente pelo goleiro.

O próximo compromisso do Vilhenense será no domingo, contra o Fluminense do Rio de Janeiro.