O Vilhenense segue com uma dúvida para a estreia nesta quinta-feira, 2, diante do Ituano-SP no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020.

O zagueiro Wellington pode se ausentar da equipe devido a um problema médico. “Temos dois atletas com bolhas nos pés, porém, o caso do zagueiro Wellington é o mais grave. Só posso confirmar ele amanhã no aquecimento”, frisou o treinador Edilsinho.

Caso Wellington não possa jogar, Edilsinho tem duas opções para o setor defensivo. Ele pode entrar em campo com Régis ou Matheus para fazer dupla com Lucas. Apesar da dúvida, o treinador está confiante em um bom resultado na estreia diante do

Ituano. “Temos que controlar a ansiedade e fazer os 20 primeiros minutos perfeito. Eles são os donos da casa, vão querer sair com tudo para fazer o gol e temos que ter tranquilidade no início do jogo”, destacou o treinador.

A provável formação para a estreia será: William; Diogo, Wellington (Régis ou Matheus), Lucas e Walison; Dedé, Lucas Bispo, Kawan e Marcelo; China e Ricardo.

O Vilhenense entra em campo nesta quinta, às 16 horas (horário de Rondônia), diante do Ituano no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior 2020.