O corpo encontrado boiando no Rio Machado, km 08, em Ji-Paraná, saída para Presidente Médici, próximo ao antigo Corinthians, foi identificado como sendo do jovem, Cleiton de Souza, tido como desaparecido na noite de Réveillon, que aconteceu no Complexo Beira Rio, que fica as margens do referido rio na cidade de Cacoal.

Cleiton que residia em Cacoal teria sido visto pela última vez na companhia de alguns amigos no local fumando Narguilé, no local uma confusão teria ocorrido e o jovem não mais visto.

O corpo foi localizado a cerca de 100 km, de Cacoal à Ji-Paraná, provavelmente devido as fortes chuvas e correntezas intensas.

O corpo estava em estado avançado de decomposição, e a polícia agora investiga o caso na suspeita de homicídio.