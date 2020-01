No mês de agosto de 2019, o humorista Marcus Cirillo, que faz sucesso com jeito caipira, esteve em Rondônia, cumprindo agenda em algumas cidades do Estado.

Esteve em Cerejeiras, Rolim de Moura e Porto Velho. Suas apresentações agradam tanto as pessoas do campo, quanto os moradores das grandes cidades.

De volta no seu reduto, que fica no estado de São Paulo, em sua última apresentação de 2019, o comediante relembrou sua passagem por Rondônia e não perdoou. Cravou uma sequência de piadas, onde retratou o que sentiu ao transitar por nossas estradas. É claro que a plateia amou sua performance, uma vez que ele soube transmitir com muita verdade o que viu por aqui.

Não é novidade pra ninguém que nossos governantes têm virado as costas para as estradas de responsabilidade do estado. A maioria delas construídas com asfalto de péssima qualidade e que requer manutenção constante. No município de Jaru tem um exemplo a ser usado. A RO 464, antiga linha 630, que liga Jaru ao distrito de Tarilândia beira ao caos.

Depois de anos, até hoje a pavimentação não foi concluída, vive dependendo de manutenção, que sempre chega atrasada, e quando vem, apresenta o que de pior o DER pode oferecer. Muitos acidentes aconteceram na referida rodovia, muitos carros quebraram e inúmeros pneus estouraram, causando prejuízos aos usuários.

Inicialmente taparam os enormes buracos com terra vermelha e só depois de muito tempo colocaram massa asfáltica em parte das crateras. Isso mostra o total desinteresse do atual governo pelas estradas de sua competência.

Nós sabemos que o humorista fez apenas uma piada. Mas por trás da comédia existe a realidade que só o povo de Rondônia consegue entender. A realidade do descaso e da falta de responsabilidade dos nossos governantes.

Assista ao trecho do vídeo, onde o Marcus Cirillo cita as estradas do estado de Rondônia.

https://