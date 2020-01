Convido-o a começar o ano de 2020 examinando a capacidade ociosa de nossas empresas, os negócios que estamos deixando de fazer, bem como as oportunidades inexploradas de aumentar vendas (sem maiores investimentos e sem a contratação de novas pessoas).

O bom senso recomenda a empresários e administradores, que nunca iniciem um novo exercício com a mesma visão, com a mesma postura, com o mesmo plano, e com as mesmas premissas do ano anterior. Pelo contrário, é oportuno inovar para crescer; ter coragem e perseverança, acompanhadas de otimismo moderado; deixar de lado as iniciativas que não trouxeram resultados satisfatórios. Exemplificando:

1.-Vendas: Há uma diversidade na performance dos vendedores. Os relatórios internos indicam as vendas médias por colaborador. Atentar para o fato que os vendedores posicionados abaixo da média estão lhe indicando o “tamanho real” de sua capacidade ociosa. Talvez ela seja de 20% de suas receitas mensais. Há aqui oportunidades enormes de aumentar as receitas e com rapidez;

2.-Estoque: Digamos que seu estoque é expressivo e confortável, equivalente a sessenta dias, o qual, inclusive, já está pago. Ótimo; agora é seu dever fazê-lo girar. Faça um esforço especial para vendê-lo nas próximas semanas;

3.-Preços e formas de pagamento: Compare, periodicamente, os preços de venda de seus principais produtos, prazos de pagamento e encargos financeiros, com os da concorrência. Seria insensatez operar sem o monitoramento sistemático de seus principais concorrentes;

4.-Inovação: Faça uma reunião com seus funcionários para identificar uma ou duas ações inovadoras, objetivando dinamizar as vendas. Esteja aberto para novas ideias. Não subestime a capacidade de seus funcionários. Identifique novos clientes potenciais; faça uma divulgação de seus produtos e empresa, nas mídias; identifique 10 clientes que deixaram de comprar nos últimos meses e descubra as razões porque fizeram isso;

5.-O fator tempo: Todo inicio de ano as receitas costumam cair. Isso resulta numa ociosidade do pessoal tanto da área operacional quanto administrativa. Aproveite para treinar e/ou reciclar seus colaboradores; faça uma pesquisa inteligente e especial do mercado e do grau de satisfação de seus clientes; substitua produtos de baixo desempenho por novos produtos; discuta com a equipe sua estratégia comercial.

Na semana passada uma notícia divulgou que os novos empréstimos das empresas brasileiras em 2019 não foi para fazer “investimentos”, mas sim para reduzir os “custos financeiros” e para reforçar seu “capital de giro”. Conclusão: Precisamos aprofundar as análises e torná-las mais criteriosas. O combate à ociosidade empresarial deve ser uma prioridade sistemática e nunca esporádica. Qual tem sido sua experiência?