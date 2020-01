Os problemas entre a companhia de energia que atende os rondonienses e os consumidores não arrefeceram neste início de ano.

Na sexta-feira, 3, um morador da área rural esteve na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena para registrar Boletim de Ocorrência (BO) contra a Energisa relatando aumento abusivo em sua tarifa, além de danos em equipamentos que seriam derivados de problemas gerados pela empresa.

Segundo A.F.R., de 54 anos, e morador da Estrada da Carevel, no Assentamento Corumbiara, sua propriedade está situado no ponto final da rede de distribuição, e não há aterro da linha que transmite a energia. Com o período chuvoso a rede atrai raios, e nos últimos dias ele teve prejuízos com a queima de um motor de máquina de costura industrial, um roteador e várias lâmpadas.

Além disso, ele relatou que pagava em média entre R$ 180,00 e R$ 208,00 por mês com fornecimento de energia, mas que em outubro a conta passou a R$ 1.446,12, e que no mês seguinte o leiturista sequer deixou a fatura com ele, estranhando o valor apontado pelo medidor.

O denunciante alega que já entrou em contato com a empresa para resolver o problema do aterramento da rede, além de pedir aferição do medidor e revisão nas faturas, sem ter sido atendido até agora, temendo que seu nome acabe sendo negativado no Serasa.