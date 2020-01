O ano inicia com muitas reclamações de produtores e moradores da Cabixi, que através de fotos e vídeos denunciam as péssimas condições da estrada que liga o Município a cidade de Colorado do Oeste, onde há grande movimentação de veículos.

As cenas mostram uma enorme quantidade de buracos e pontos de perigo, inclusive um trecho em que só há condições de se utilizar meia pista devido ao desmoronamento de aterro.

Os buracos e crateras podem ser encontrados em toda a estrada, muitos deles sinalizados pela população como forma de protesto. Mas o ponto mais complicado fica entre as linhas 6 e 7, onde só é possível utilizar meia pista, e o desmoronamento do aterro coloca em risco os veículos que trafegam por ali.

Segundo as denúncia o governo do Estado não realizou nenhuma ação ao longo do ano passado, deixando a estrada nas condições atuais. Produtores reclamam da pesada carga tributária cobrada pelo governo sem que exista retorno devido, gerando situações como esta.

>>>>>vídeo abaixo:

https://