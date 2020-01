Menos de 24 depois do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) ter feito reparos num ponto da estrada que interliga os municípios do Cone Sul fora do eixo da BR-364, chegam à reportagem do Extra de Rondônia mais vídeos mostrando um bueiro na linha 155, que foi arrastado pelas águas de um rio, após intensa chuva na região da fazenda Rio Verde, em Corumbiara.

Mensagens encaminhadas ao site na tarde deste sábado, 4, dão conta que um bueiro instalado há cerca de seis meses foi arrastado pela enxurrada, deixando moradores isolados.

Eles estão tentando chamar a atenção da autoridades o mais rápido possível, afirmando que se o socorro for enviado rapidamente ainda será possível recuperar a tubulação, que não parou muito longe do ponto em que estava instalada.

Os moradores também demonstram preocupação com o isolamento forçado em que se encontram, pois segundo eles a passagem por ali está sendo feita através de um desvio feito por funcionários da Fazenda Rio Verde, de forma provisória.

Segundo eles, se chover novamente a passagem ficará intransitável, e há previsão de chuvas ao longo de todo o fim de semana na região.

>>>>>Vídeos:

https://

https://