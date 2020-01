Valéria Veríssimo Cabral, de 23 anos, monitorada por tornozeleira eletrônica, foi alvo de disparos de arma de fogo na tarde deste sábado, 4, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a Central de Operação da Polícia Militar (PM), foi chamada na Rua Bocaiuva, no bairro Embratel, onde a testemunha e namorado da vítima, Matheus Tales Martins Mendes, de 20 anos, contou que por volta das 16h40, encontrava em frente sua casa na companhia de sua namorada, e em dado momento por detrás de um muro, apareceu uma pessoa de estatura mediana, de calça jeans, blusa escura manga longa, por baixo uma camisa do Brasil de cor amarela, usando uma máscara de palhaço, e sem falar nada disparou por três vezes em direção a eles.

O atirador acertou os três disparos em sua namorada identificada acima por Valéria. Os tiros acertaram um na mão esquerda, um no ombro esquerdo e um embaixo do joelho direito.

O Corpo de Bombeiros foi chamado levando a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

De acordo com Matheus, a tentativa de assassinato pode ter relação com uma dívida de drogas que ele contraiu com uma pessoa conhecida por “Lambari”, no mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 500,00 e até o momento não havia quitado.

Matheus ainda relatou a polícia que cumpre pena no Centro de Ressocialização Cone Sul e é monitorado por tornozeleira eletrônica.