Diferentemente da estreia, quando goleou o Socorro por 5 a 0, o Fluminense encontrou mais dificuldades contra o estreante Vilhenense-RO na noite deste domingo em Itu, no interior de São Paulo.

Perdeu muitas chances e levou alguns sustos. Mas se não deu show, o time compensou com plasticidade: com golaços de voleio de Luan Freitas e Jhon Kennedy, o Tricolor venceu por 2 a 0 e praticamente assegurou a classificação para a fase mata-mata da Copinha com uma rodada de antecedência.

O Fluminense dominou o jogo, mas só não sofreu gol graças a Marcelo Pitaluga. No fim do primeiro tempo, o goleiro tricolor fez uma defesa sensacional em chute forte e colocado de Ricardo. Ele voou para espalmar a finalização do atacante do Vilhenense e lembrou a defesa de Cássio, do Corinthians, contra o Chelsea, da Inglaterra, no Mundial de Clubes de 2012. Parece? Veja o vídeo e tire suas próprios conclusões. Como fica?