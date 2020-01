O Vilhenense sub-20 irá enfrentar, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense, já que faz parte do 15.

O jogo acontecerá no domingo, 5, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 18h30 (de Rondônia) e pensando no jogo contra o time carioca, o Leão do Norte realizou um treino técnico, na manhã de sábado, 4, no Estádio Municipal Álvaro de Souza.

No primeiro jogo do Vilhenense na Copinha, o time perdeu para o Ituano de 1 a 0. Segundo a assessoria do clube, o preparador físico Leleco realizou o aquecimento e logo após, passou o time para o comando do técnico Edilsinho, para que ele desse continuidade no trabalho.