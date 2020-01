O fato foi registrado pela Polícia Ambiental (PA), na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, em fiscalização de rotina realizado pela PA no estabelecimento comercial denominado Mix Bar, localizado na Rua Augusto Nicolielo, no bairro Bodanese, foi constato que a proprietária do bar estava utilizando o aparelho de som Jukebox com o volume acima do permitido por lei.

Com isso, foi feito aferição através do instrumento decibelímetro Marca Minipa, Modelo MSL-1352C série 135000651, tombamento 38143-SESDEC-RO, Certificado nº23363/2019, calibrado 03/06/2019, constatando assim o crime de poluição sonora.

Diante dos fatos, o aparelho foi apreendido e levado para a delegacia de Polícia Civil, para providências cabíveis.