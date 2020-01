As vítimas K.M.A., e L.D.S.P., passaram momentos de angustia na noite de sábado, 4, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Bodanese, em Vilhena, quando foram rendidas por uma dupla numa motocicleta, um deles com a mão no bolso simulando estar armado anunciou o assalto.

De acordo com boletim de ocorrência, uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), foi acionada pela Central de Operações da Polícia Militar (PM), a comparecer no endereço citado, e em contato com as vítimas, relataram que estavam em frente sua casa, quando dois homens se aproximaram numa moto Web de cor azul e anunciaram o assalto.

Conforme relatou as vítimas, um deles estava com moletom de cor xadrez e com a mão no bolso simulando estar armado.

Os ladrões ordenaram que as vítimas entregassem seus pertences, sendo: dois aparelhos celulares, um Moto One, de cor branca e o outro Samsung J6 Plus de cor azul escuro, em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

A guarnição realizou buscas nas imediações, mais nenhum suspeito foi localizado.