O Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) anunciou no último dia 31, a destinação de mais R$ 15 milhões de recursos para vários municípios de Rondônia.

Com isso, o parlamentar encerra o ano com o balanço de R$ 30 milhões de emendas parlamentares de sua autoria enviadas ao estado só neste ano.

“Tivemos um ano bastante produtivo. Além de votações meritórias na Câmara dos Deputados, trabalhamos muito pela liberação das nossas emendas”, avaliou Expedito Netto sobre o primeiro ano de trabalho após a sua reeleição.

Antes mesmo de encerrar 2019, o deputado anunciou a destinação de mais R$ 15 milhões de emendas parlamentares para a Secretaria de Estado da Agricultura e para os municípios de Alto Alegre dos Parecis, Alvorada do Oeste, Alto Paraíso, Cujubim, Vale do Paraíso, Candeias do Jamari, Castanheiras, Nova Mamoré, Nova Brasilândia do Oeste, Costa Marques, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Porto Velho, Rolim de Moura e Espigão do Oeste.

De acordo com a necessidade de cada município, serão destinados recursos para pavimentação de vias urbanas, maquinários agrícolas, construção de galerias de concreto, mobiliários escolares, construção de ponte, manutenção de Unidade Básica de Saúde e iluminação pública.

Desde o seu primeiro mandato como deputado federal, Expedito Netto teve como objetivo contemplar 100% dos municípios de Rondônia com recursos federais.

“Sempre deixei claro que eu trabalharia por recursos para todos os municípios independente de bandeira partidária, pois tenho consciência da necessidade da população em cada um desses lugares. No próximo ano não será diferente, reforçaremos nossos pedidos de acordo com a vontade do povo”, declarou Expedito Netto.