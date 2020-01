O vice João Batista Pereira (MDB), o popular João da Fórmula 1”, assumiu interinamente o cargo de prefeito do município de Colorado do Oeste na última quinta-feira, 2 de janeiro de 2020, ao substituir o professor Ribamar de Oliveira (PSB), que tirou férias para tratamento de saúde.

João, que ficará à frente da prefeitura até 2 de fevereiro, recebeu a reportagem do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 6, no paço municipal, momento em que atendia e ouvia as reivindicações de vários moradores do município.

Ele destacou o trabalho harmônico com o professor Ribamar, o que resultou em vários benefícios para o município.

“Sempre fui um vice muito ativo, trabalhando e mantendo contato direto com o prefeito e secretários, principalmente, no relacionado ao setor de obras. Como servidores públicos, temos que honrar o compromisso que fizemos com a população, retribuindo com trabalho a confiança depositada em nós”, observa.

Há 40 anos morando em Colorado, João explica que a administração municipal passa por transformações positiva, com o primeiro ano trabalhando de forma conjunta na organização da “casa”, o que resultou em melhorias no orçamento do município.

Entre as novidades deste ano, João anunciou a realização de concurso público, mas salientou que “o prefeito Ribamar irá dar mais detalhes sobre o assunto quando retornar ao cargo”.

Sobre as eleições municipais que ocorrerão em outubro próximo, João fez uma avaliação positiva da atual administração, garante que a dupla “Ribamar & João” está indo bem, mas não confirmou se disputará do pleito eleitoral como candidato. Porém, reforçou que o trabalho e amizade de ambos está fortalecido e deixou no ar o questionamento através de um chavão popular: “em time que está ganhando não se mexe”.

“Meu compromisso é com a população de Colorado do Oeste e meu mandato vai até 31 de dezembro de 2020. Ainda não falamos sobre o pleito eleitoral, mas há possibilidade de estarmos juntos novamente”, assegura.

Esta é a segunda vez que João assume a administração de Colorado do Oeste de forma interina.