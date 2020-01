Vilhena e demais cidades do cone sul apresentaram redução em 55% nos casos de homicídios registrados de janeiro a dezembro do ano de 2018 em comparação ao mesmo período do ano passado.

No ano de 2018 foram registrados 63 casos de homicídios e em 2019, no mesmo período, foram registrados 28 casos.

No levantamento de dados, também é possível observar um número maior em registros de ocorrências de violência doméstica, sendo 238 no ano de 2018, contra 249 no ano de 2019, fato atribuído ao encorajamento das vítimas de agressão denunciarem os agressores, recebendo posteriormente o acompanhamento da patrulha Maria da Penha.

Houve também uma queda no número de roubos e furtos, sendo registrados 579 ocorrências de roubo em 2018, e 459 no ano de 2019. Os furtos também tiveram uma redução de 15% no ano passado.

Os dados abrangem as regiões de Pimenteiras, Colorado, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara e Vilhena.

Essa redução é resultado de ações estratégicas e operacionais desenvolvidas pelo 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no Cone Sul de Rondônia.