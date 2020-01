O empresário João Damasceno Alves, de 40 anos, recebeu a reportagem do Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 6, para um bate-papo a respeito do assunto do momento no país: eleições municipais que ocorrerão em outubro deste ano.

Ele explicou que é constantemente assediado por amigos para entrar na disputa eleitoral ao cargo de prefeito e agradece o reconhecimento, mas garante que, por enquanto, o momento é de análise.

Porém, não descarta a possibilidade de participar do pleito eleitoral em Cerejeiras.

Joãozinho, como é popularmente conhecido, ajudou nesse município na eleição do presidente da República Jair Bolsonaro, e continua trilhando o mesmo caminho com o fortalecimento da organização política “Aliança pelo Brasil”, que pretende se transformar em partido político.

Ele é responsável da organização da filiação ao novo partido entregando ficha de filiação aos interessados em Cerejeiras. “O mais importante de tudo isto é ajudar no desenvolvimento do meu município. Não descartamos a possibilidade de participar das eleições, mesmo que seja como apoiador”, destaca.

Sobre uma possível disputa a vereador, o empresário descartou a ideia.

EMPRESÁRIO BEM-SUCEDIDO

Joãozinho é reconhecido na região do Cone Sul por ser um empreendedor. Dono de uma gráfica, a “Futura”, ele começou suas atividades em 2008 em Cerejeiras, após deixar a profissão de taxista do qual trabalha há 10 anos. Após pesquisa e analisar as atividades do setor gráfico na região, optou por empreender na área e realizou investimentos. Atualmente atende todo o estado de Rondônia.