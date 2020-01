Alunos do 2° Ano do Ceeja Tancredo de Almeida Neves participam de Quiz matemático promovido pelo professor Jivanildo Coelho Martins usando como suporte a plataforma Kahoot, cujos recursos deram dinamismo ao estudo, empolgando os estudantes.

A aula tinha como assunto tabuada e figuras geométricas, que mesmo sendo temas simples acabaram sendo apresentados de forma diferenciada, como um tipo de competição on line.

Para atingir tal resultado o professor utilizou o Kahoot, que é uma plataforma de ensino e funciona como um game show, criando questionários de múltipla escolha, sempre com quatro opções. Os alunos interagiam on line através do computador, e no final de cada questão o professor apresentava a classificação dos alunos.

Apesar do clima de disputa, a competição foi feita de forma saudável, graças a metodologia adotada por Jivanildo. Foi uma aula muito dinâmica com o uso dessa ferramenta na sala, sendo nítido o interesse e a empolgação dos participantes quando visualizaram o resultado

O professor ressaltou que essas atividades aplicadas fazem parte do projeto referente ao Programa Excelência, voltado a qualificar de forma diferenciada os estudantes. Ele também falou que a ação foi apenas um “esquenta” e que na próxima semana tem mais novidades para os estudantes do Ceeja coloradense.