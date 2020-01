O secretário municipal de Obras de Cerejeiras, Carlos Goebel, recebeu a reportagem do Extra de Rondônia nesta semana, momento que fez uma avaliação dos sete meses à frente da pasta nesse município da região do Cone Sul de Rondônia.

Carlinhos, como é popularmente conhecido, disse que, inicialmente, teve que fazer uma análise das áreas urbana e rural, identificando os locais mais afetados para a realização dos serviços.

“Foram executados serviços de cascalhamento em estradas, substituição de pontes com a colocação de tubos ármicos, operação ‘tapa-buracos’ em várias ruas e avenidas da cidade, com a restruturação da área urbana”, salienta.

Além de serviços de drenagem, o secretário informa que a Semosp atendeu as demandas do município dentro das possibilidades. “É claro que falta fazer muita coisa, mas a nossa equipe é limitada, assim como os maquinários que temos à disposição. Porém, fazemos mais do ue está ao nosso alcance, sempre pensando no bem-estar do cidadão”, analisa.

Por outro lado, ele admitiu uma das maiores dificuldades na cidade, que é a manutenção da avenida Integração.

Carlinhos também agradeceu a confiança da prefeita Lisete Marth. “Tenho 100% de autonomia nas ações. Nossa prefeita nos dá liberdade para trabalhar. E nós temos a obrigação de mostrar trabalho. Temos esse compromisso com a população”, destaca.

O titular da Semosp também fez questão de agradecer a toda sua equipe de servidores da pasta. “Sem eles, seria impossível manter o foco nas ações. Parabenizo cada um dos funcionários por mostrarem compromisso com o trabalho da Semosp”, avaliou.

Carlinhos tem experiência na área e já comandou a pasta em municípios de Vilhena, Candeias do Jamari, além de ter ocupado o cargo de diretor da residência do DER em Vilhena