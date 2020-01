Começa nesta segunda-feira, 13, o período de matrículas para novos alunos nas escolas da rede municipal de ensino de Vilhena, com vagas destinadas a estudantes da educação infantil (pré-escolar I, pré-escolar II e creche).

Já para as escolas municipais que ofertam vagas para o ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e ensino fundamental II (6° ao 9° ano) o período de matrículas inicia dia 14 de janeiro. E o prazo segue até o dia 17 de janeiro em todas as 29 escolas municipais, tanto da área rural quanto urbana.

Para realizar a matrícula, os pais ou responsáveis pelos alunos devem se dirigir às escolas munidos dos seguintes documentos (originais e cópias): RG e CPF do responsável e aluno; comprovante de endereço atualizado; certidão de nascimento do aluno; histórico escolar ou declaração de transferência; uma foto 3×4 do aluno; cartão do SUS do aluno; tipagem sanguínea do aluno; carteira de vacina do aluno e número do NIS (número de identificação social), caso for beneficiário do programa Bolsa Família.

A secretária municipal de Educação, professora Vivian Repessold, informa que, em razão da alta procura de vagas na Escola Marizeti Mendes, já algum tempo está sendo necessário fazer análise documental para efetivar as matrículas nesta unidade educacional. “Deste modo, o responsável pelo aluno que se ajustou nos critérios deve comparecer novamente na escola com os documentos para efetivar a matrícula”, explica a secretária.

Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), as matrículas também serão realizadas entre os dias 14 a 17 de janeiro nas escolas municipais Marcos Donadon e Vilma Vieira. Nessas duas escolas, a EJA oferece vagas da 1ª à 8ª série, destinadas a pessoas maiores de 15 anos de idade.

Para realizar as matrículas, o interessado ou responsável deve se dirigir à escola portando os seguintes documentos (originais e cópias): RG e CPF do responsável (se o aluno for menor de idade) e do aluno; comprovante de endereço atualizado; certidão de nascimento do aluno; histórico escolar ou declaração escolar; uma foto 3×4 do aluno; cartão do SUS do aluno; tipagem sanguínea do aluno; carteira de vacina do aluno e cartão bolsa família, caso tiver.

Para mais informações, o interessado pode comparecer à Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Av. Sabino Bezerra de Queiroz, nº 4134, Jardim América, no horário das 7h às 13h.