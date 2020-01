A 6ª edição do “Dia de Negócios” será realizada entre os dias 20 a 22 de março em Colorado do Oeste.

A confirmação é do empresário Genis Sampaio, um dos coordenadores do evento que promete movimentar o setor produtivo na região do Cone Sul de Rondônia.

Ele informou ao Extra de Rondônia que o evento será promovido no parque de exposições desse município, contará com a participação das empresas para mostrar as novidades tecnológicas de máquinas, implementos agrícolas, caminhões, veículos e insumos agrícolas de maneira geral.

Simultaneamente acontecerão palestras para falar sobre o Capim Anonni considerado uma praga e que está tomando conta de forma muito abrangente das pastagens locais e tem se alastrado para várias regiões do Estado, trazendo a necessidade de implementação de políticas públicas para combate.

Um dos palestrantes é Wagner Ribeiro Filho, engenheiro agrônomo, zootecnista e especialista em pastagem e profissional focado no agronegócio.

O objetivo é discutir alternativas para que o produtor volte a produzir com lucratividade através de apoio, considerando que o leite é a principal fonte de renda de centenas de pequenos produtores da região. Serão convidados produtores, formas organizacionais associações e cooperativas, órgãos públicos, prefeitos e vereadores da região, comércio em geral e laticínios para discutir o apoio público para a produção de leite.

Dando sequência ao evento haverá o leilão de touros da marca JLB que tem a chancela do Pró Genética, onde os reprodutores são avaliados pelo método da ultrassonografia e pelo PMGZ.

Informações aos interessados em participar do Dia de Negócios podem ser obtidas junto a comissão organizadora, com Genis Sampaio (98445-0371) ou Fábio Carvalho (98489-8755).

O evento é promovido pela Associação de Criadores de Colorado do Oeste, junto com o Sindicato Rural e outras entidades representativas do setor produtivo.