Na manhã desta quinta-feira, 9, aconteceu um acidente nas imediações da rotatória da BR-364, que fica próxima ao Posto Cinta Larga, em Vilhena, que assustou muita gente e deixou um dos veículos envolvidos tombado na pista. O incrível é que ninguém sofreu sequer um arranhão.

A batida aconteceu quando o VW Gol de placas HEK-1965 não respeitou o sinal de preferencial instalado na Avenida Celso Mazutti, na rotatória e avançou, atingindo o carro VW Fox, placas OHU-7055, que saía da rodovia. A batida foi forte, e o Fox acabou girando e tombou, ficando em posição inversa ao sentido por onde trafegava.

Os envolvidos no acidente não autorizaram a publicação de seus nomes, sendo que o Fox era conduzido por uma mulher, que estava sozinha no veículo, enquanto que no Gol havia um casal, com o homem ao volante. Ninguém ficou ferido, mas os danos materiais foram significativos.