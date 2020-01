Na manhã desta quinta-feira, 9, começou a operação para retirar o barco rebocador que caiu dentro do Rio Guaporé, quando estava sendo içado para terra firme, onde iria passar por reparos, na cidade de Pimenteiras.

O acidente aconteceu na tarde de terça-feira, 7, quando por motivos ainda a serem esclarecidos, o guindaste tombou e o barco rebocador caiu dentro do rio, ficando submerso, leia (AQUI) e (AQUI).

Contudo, nesta manhã, começou a operação com apoio da prefeitura que disponibilizou duas retroescavadeiras e uma patrola para ajudar na operação de retirada do barco da água e no destombamento do caminhão guindaste.

>>>>>>Veja vídeos abaixo:

