No começo da manhã desta quinta-feira, 9, com apoio da prefeitura, foi montado operação para destombar o caminhão guindaste e retirar o barco rebocador que estava submerso no Rio Guaporé, em Pimenteiras, leia (AQUI), (AQUI) e (AQUI).

Após um dia inteiro de muito trabalho, com homens, máquinas e caminhões munck, o guindaste foi destombado e o rebocador retirado do fundo do rio.

Agora será feita avaliação e perícia para saber se houve danos ambientais e quais os danos materiais, tanto no caminhão guindaste, quanto no barco rebocador.

>>>>Veja vídeo abaixo:

https://