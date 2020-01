Carmelúcia Gava da Silva e Márcia Gava da Silva de Carvalho são as irmãs assassinadas no início da tarde desta sexta-feira, 10, em um escritório de advocacia localizado na Rua Quintino Bocaiuva com a Brasília, região central de Porto Velho.

O assassino, que também acabou com sua vida, era ex-marido de Márcia, o agente penitenciário, Antônio Pereira de Carvalho. As mulheres foram mortas com tiros na cabeça.

Segundo apurou a delegada Leisaloma de Carvalho, da Delegacia Especializada de Crimes contra a Vida, o homem matou primeiro a ex-cunhada, com quem iniciou uma discussão. Ela estava sentada e levou um tiro. Em seguida ele atirou na ex-esposa e depois na própria cabeça. As mulheres foram encontradas ainda sentadas.

Dois advogados estavam na sala onde os crimes aconteceram e conseguiram fugir para um banheiro, assim que o agente puxou a arma.

O casal tinha um encontro já agendado no escritório, onde iria realizar a separação amigável, de acordo com relatos da delegada.