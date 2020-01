Vilhena já conta com os serviços de uma das mais tradicionais empresas especializada em Assessoria em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, que chega ao município a fim de estabelecer novos parâmetros ao setor.

Contando com equipe técnica especializada no assunto, a Proteção atua no mercado desde o ano de 2011, atendendo o norte do Mato Grosso e todo o Estado de Rondônia. A empresa garante que trará novidades e ofertará melhores opções de compra, com a loja de equipamentos de proteção (EPI’s), tendo uma linha completa de calçados profissionais, protetores auriculares, máscaras, equipamentos para solda, trabalho em altura, luvas, óculos de proteção, impermeáveis, material de sinalização e extintores.

A Proteção também conta com um quadro profissional altamente capacitado para prestar todo apoio aos clientes, com a experiência de quem já está consolidado no ramo. Sendo única empresa do setor no Cone Sul a participar em 2019 da Feira Internacional de Segurança e Proteção (FISP) que aconteceu no mês de outubro.

Em agosto deste ano participará da Expo Proteção, evento de nível nacional na área. De acordo com Carlos Martinelli, sócio da empresa, a busca de qualificação e inovações do setor é um parâmetro primordial da Proteção.

“Além de participar de cursos na área, buscamos novidades diretamente com os fabricantes de equipamentos, trazendo modernidade e elevando a relação custo benefício de nossos clientes”, garantiu o empresário.

No dia 11 de janeiro acontecerá a inauguração, às 08h da manhã, na sede da empresa. A empresa está instalada na Avenida Marechal Rondon, nº 5.120, no bairro 5º Bec, ao lado da Luma Motos. “Venham conhecer a nossa loja para ficar em sintonia com o que há de mais moderno no mercado, além das inovações que estamos trazendo para o setor”, convida Martinelli.